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İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

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#Orman Yangını#Yangın#İzmir
İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 13:36

İzmir'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Saat 12.26’da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre bölgede 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

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#Orman Yangını#Yangın#İzmir

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