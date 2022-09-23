İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Güncelleme Tarihi:
Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Saat 12.26’da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre bölgede 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.