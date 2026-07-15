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İzmir'de ve Manisa'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Manisa
İzmirde ve Manisada orman yangını Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 14:47

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Manisa'da da Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılıp, ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmirde ve Manisada orman yangını Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmirde ve Manisada orman yangını Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Manisa

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