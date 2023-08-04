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İzmir'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Orman Yangını#Kalemköy Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 19:37

İzmir'in Kınık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Çeşme içesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmirde orman yangını

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#İzmir#Orman Yangını#Kalemköy Yangın

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