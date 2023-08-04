İzmir'de orman yangını

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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.



Yangın saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Öte yandan Çeşme içesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.