İzmir'de orman yangını

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Buca'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak ile çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.