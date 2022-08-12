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İzmir'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Orman#Yangın
İzmirde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 14:24

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edilirkenyangın kontrol altına alındı.

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Buca'ya bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak ile çok sayıda orman işçisi gönderildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Buca'da orman yangını
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#İzmir#Orman#Yangın

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