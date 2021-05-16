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Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

İzmir'de orman yangını

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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kemalpaşa'nın Çelebikaya mevkiindeki ormanlık alandan saat 12.00 sıralarında alev ve dumanın yükselmeye başladığını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz ve 2 helikopter ile ekipler sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

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