İzmir'de orman yangını

Kemalpaşa'nın Çelebikaya mevkiindeki ormanlık alandan saat 12.00 sıralarında alev ve dumanın yükselmeye başladığını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz ve 2 helikopter ile ekipler sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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