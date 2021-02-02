İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlardan şiddet ve tehdit ile haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Menderes, Selçuk, Torbalı ve Tire ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve senet ele geçirildi.