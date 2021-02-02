MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
GeriGündem İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir’de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Abone Olgoogle-news

İzmir'de şiddet ve tehdit ile vatandaşlardan haraç alan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlardan şiddet ve tehdit ile haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Menderes, Selçuk, Torbalı ve Tire ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve senet ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle