İzmir'de ölü bulunan flamingolara 'nekropsi' yapılacak

Bayraklı Meles Deltası civarında, geçen cumartesi akşamı 9 flamingo, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Çiğli ilçesinde Çamaltı Tuzlası'ndaki Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölüm nedeninin belirlenmesi için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Ancak detaylı araştırma yapılabilmesi için flamingolar, belediye ekiplerince Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvanların ölüm nedenini tespit eden ‘nekropsi’ için tam donanımlı laboratuvar ortamına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara