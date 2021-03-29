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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

İzmir'de ölü bulunan flamingolara 'nekropsi' yapılacak

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İzmir'de ölü bulunan flamingolara 'nekropsi' yapılacak

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde sahilde ölü bulunan 9 flamingonun ölüm nedeni, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü’nün yapacağı ‘nekropsi’nin ardından belli olacak.

İzmirde ölü bulunan flamingolara nekropsi yapılacak
Bayraklı Meles Deltası civarında, geçen cumartesi akşamı 9 flamingo, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Çiğli ilçesinde Çamaltı Tuzlası'ndaki Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölüm nedeninin belirlenmesi için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Ancak detaylı araştırma yapılabilmesi için flamingolar, belediye ekiplerince Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvanların ölüm nedenini tespit eden ‘nekropsi’ için tam donanımlı laboratuvar ortamına ihtiyaç olduğu belirtildi.

 

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