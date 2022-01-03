İzmir'de okulda taciz gerginliği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devredeBoupendza bombası! Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede#Aaron Boupendza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Öğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Uzmanlardan kritik uyarı Maskede Omicron etkisi Bunu sakın yapmayınUzmanlardan kritik uyarı! Maskede Omicron etkisi 'Bunu sakın yapmayın!' #OMICRON
112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı#Van
Putinin planı geri tepti Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...Putin'in planı geri tepti! Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...#RUSYA
Gizemli hastalık Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...Gizemli hastalık! Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...#Kanada
Okullardaki koronavirüs tehlikesi Dikkat bulaşıcılığı artırıyorOkullardaki koronavirüs tehlikesi! Dikkat bulaşıcılığı artırıyor#Koronavirüs
Dünyayla ilk buluşma Las VegastaDünyayla ilk buluşma Las Vegas'ta#ABD
Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiyenin gözü önünde yaşıyorFeryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor#Feryal Gülman
Kritik seviyenin üstünde... Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyorKritik seviyenin üstünde... Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor#Altın
Burak Elmas iki ismi daha pasifize ettiBurak Elmas iki ismi daha pasifize etti!#Galatasaray
Miray Daner aileye girdiMiray Daner aileye girdi#Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de okulda taciz gerginliği

#İzmir#Taciz#Okul
İzmirde okulda taciz gerginliği

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda kantinci T.D., bazı çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tacizin örtbas edilmeye çalışıldığını öne süren veliler, okul yönetimi ile görüşme talepleri kabul edilmeyince gerginlik yaşandı.

Haberin Devamı

İlçedeki bir okulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre 7 ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu ailelerine söylemesi ile konu polise taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Okul önünde toplanan veliler, tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

'KANTİNCİ KAÇTI'

Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Taciz edildiğini söyleyen iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitlediler. Olay, birden fazla kişi şikayette bulununca ortaya çıktı. Duyulunca kantinci kaçtı. Beni de hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz etti" dedi.

İzmirde okulda taciz gerginliği

'ELİNİ KIZIMIN OMZUNDAN İÇERİYE SOKMUŞ'

Ö.M.'nin velisi Yasemin M. de şunları söyledi:

Haberin Devamı

"13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Ortaya çıkaracakları yerde, tacizi örtbas etmişler. Müdür, çocukların yanlış anladığını söylüyor. Kızıma neden daha önce bana söylemediğini sorunca, 'müdür ve rehber öğretmen aratmadı' dedi. Sonrasında müdür beni küçük bir olay olduğunu söyleyip, okula çağırdı. Gittiğimde kantincinin elinin çocuklara dokunduğunu, çocukların da bunu taciz sandığını söyledi. Elini kızımın omzundan içeriye sokmuş. Hem müdürden hem de bir öğretmeninden şikayetçi oldum."

'MÜDÜR BİNADAN ÇIKMIYOR'

Velilerden Melike D. ise "Kantinci çocukları taciz ediyormuş. Çocuklar istediğini yapmayınca da küfür edip, darp ediyormuş. Olay, geçen cuma günü olmuş. Patlak verince müdürle görüşmek için geldik ama binadan çıkmıyor. Okuldaki bir öğretmenleri de çocukları suçlamış. Benim çocuğum direkt olarak taciz edilmemiş ama taciz edilen arkadaşları var" diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili sürecin sürdüğünü belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Taciz#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan