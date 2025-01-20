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İzmir'de okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülerdeki öğretmenler ile okul idaresi hakkında görevden uzaklaştırma

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#İzmir#Okul#Öğretmen
İzmirde okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülerdeki öğretmenler ile okul idaresi hakkında görevden uzaklaştırma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 16:33

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

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Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır denildi. (DHA)

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#İzmir#Okul#Öğretmen

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