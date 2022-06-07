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İzmir'de okul çatısında yangın

#Yangın#İzmir#Okul
İzmirde okul çatısında yangın

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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Yangın saat 01.00 sıralarında İmbatlı Mahallesi 6087 Sokak'ta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada endişelenen mahalle sakinlerinin bir bölümü evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Yangın#İzmir#Okul

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