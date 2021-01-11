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Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

İzmir'de okul bahçesinde bayrak töreni

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İzmir'de okul bahçesinde bayrak töreni
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İZMİR'de yeni hafta başlarken okul bahçelerinde İstiklal Marşı okunarak bayrak töreni yapıldı.

İzmirde okul bahçesinde bayrak töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'bayrak töreni' çağrısının ardından bugün saatler 10.00'u gösterdiğinde tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katıldı. İzmir'deki bütün okullar gibi İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende; yöneticiler ile eğitimciler ve görevli personel hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanı'nın çağrısı üzerine TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı töreni yayınlandı.

 

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