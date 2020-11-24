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Gündem
Kadir ÖZEN/ İZMİR DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

İzmir'de Öğretmenler Günü'nde anlamlı klip

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İzmir'de Öğretmenler Günü'nde anlamlı klip
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İZMİR'deki bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için gençlere birlik ve beraberlik bilinci aşılamak amacıyla şehitlikte, şehitler için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçaya klip çekti.

Konak Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı bir projeye imza attı. Kadifekale Şehitliği ile okulda çekilen kliple gençlere birlik ve beraberlik bilincinin kazandırılması hedeflendi. 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçanın seslendirildiği klipte, şehit Ferdi Tosun'un babası Ziya Tosun da yer aldı. Ferdi Tosun'un, oğlunun kabri başında öğretmenlerle dua etmesiyle başlayan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı.

İzmirde Öğretmenler Gününde anlamlı klip

Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Çekim, 1 hafta sürdü. Bir kısmını Kadifekale Şehitliği'nde, bir kısmını ise okulumuzda çektik. Öğrencilerimize birlik ve beraberlik bilinci de aşılamak için öğretmenler gününde, değerler eğitimi kapsamında şehitlerimizi andık. Öğrenci ve velililerimizden dönüşler olumlu oldu. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz her konuda destek verdi. Böyle anlamlı bir günde bu videoyla tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Öğretmenler Günümüzü kutluyoruz" dedi.

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