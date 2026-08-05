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İzmir'de oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

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#İzmir#Baba Tutuklandı#Pompalı Tüfek
İzmirde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 21:55

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.

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Çay Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı oğlu Ender A'yı (33) pompalı tüfekle vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba Selçuk A'nın (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY HAKKINDA

Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında dün Çay Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada, baba oğluna pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ender A. kurtarılamamış, ekipler baba Selçuk A'yı gözaltına almıştı.

 

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#İzmir#Baba Tutuklandı#Pompalı Tüfek

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