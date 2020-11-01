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Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

İzmir'de Nilüfer Daloğlu ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı

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İzmir'de Nilüfer Daloğlu ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı
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Aslen Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu (45) ve kızı Asya Daloğlu’nun (11) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında bulundukları Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu ve kızı Asya Daloğlu’nu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, ekipler yaptıkları kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenini, enkaz altından çıkardı. Anne ve kızın cenazelerinin bugün Dandalaz Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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