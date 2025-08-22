×
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de narkotik operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ve kimyasal ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 16:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"127 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. İzmir Vali'mizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürü'müz ile polislerimizi tebrik ediyorum."

