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İzmir'de müzisyen cinayetinde 'kıskançlık' iddiası

#İzmir#Cinayet#Şener Esen
İzmirde müzisyen cinayetinde kıskançlık iddiası

İzmir'in Buca ilçesinde müzisyen Şener Esen'in (42), tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Esen'in, kendisi gibi müzisyen olan M.B.'nin erkek arkadaşı M.A. tarafından kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü iddia edildi.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, silahlı saldırıya uğradı. Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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Şener Esen, iddiaya göre, kendisi gibi müzisyen olan M.B. isimli kadına buluşmak için mesaj attı. M.B.'ye gelen buluşma mesajını gören erkek arkadaşı M.A. ise kıskanıp, sinirlendi. Daha sonra Esen ile M.A. buluşarak tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Esen'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, şüpheli M.A.'yı her yerde arıyor.

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#İzmir#Cinayet#Şener Esen

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