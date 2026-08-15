Ä°zmir'de muhalefet partilerinden 500 kiÅŸi AK Parti'ye geÃ§ti

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AK Parti Konak Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde yeni Ã¼yeler iÃ§in AK Nokta kurulurken, Ã¼yeler mehter marÅŸÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet Sait BaÅŸdaÅŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 25 yÄ±l Ã¶nce "TÃ¼rkiye'de artÄ±k hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak" dediÄŸini ve bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Siyasetlerinin merkezinde millet, eser ve hizmet olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸdaÅŸ, "30 yÄ±ldÄ±r Konak'Ä± yÃ¶neten Cumhuriyet Halk Partisi bugÃ¼n hizmetle deÄŸil kendi iÃ§indeki Ã§ekiÅŸmeler ve Yeni Parti ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± koltuk kavgasÄ±yla gÃ¼ndemde. Onlar koltuk kavgasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve Konak'Ä± kaderine terk etti. BugÃ¼n Konak hizmet bekliyor. Biz ise kavganÄ±n deÄŸil hizmetin, koltuÄŸun deÄŸil milletin derdindeyiz." dedi.

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Konak'Ä± hak ettiÄŸi hizmetlere buluÅŸturmak iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini ifade eden BaÅŸdaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BugÃ¼n Konak'ta Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ses yÃ¼kseliyor. YÄ±llardÄ±r Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ã§eÅŸitli gÃ¶revlerde yer alan, 1 ay Ã¶nce AK Parti ailemize katÄ±lan OsmanlÄ± OcaklarÄ± 1299 Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Serdar BaÅŸak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla CHP'den ve diÄŸer siyasi partilerden gelen 500 kardeÅŸimiz 'biz de hizmetten, istikrardan yanayÄ±z, bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte varÄ±z' diyerek AK Parti ailemize katÄ±lÄ±yor. BugÃ¼n 500 kiÅŸiyle bÃ¼yÃ¼yen bu gÃ¶nÃ¼l halkasÄ± inÅŸallah yarÄ±n binlere ulaÅŸmaya devam edecek."

BaÅŸdaÅŸ, CHP'li vatandaÅŸlarÄ±n iÃ§ Ã§ekiÅŸmelerden bÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son 5 ayda 2 bin 200'e yakÄ±n yeni Ã¼ye kaydettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

AK Parti'ye katÄ±lan OsmanlÄ± OcaklarÄ± 1299 Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Serdar BaÅŸak da yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l CHP iÃ§erisinde siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelinen noktada CHP iÃ§erisinde koltuk kavgalarÄ±nÄ±n, kiÅŸisel hesaplarÄ±n ve iÃ§ Ã§ekiÅŸmelerin hizmetin Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸini savundu.

Konak'Ä±n kaderine terk edildiÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸak, "Biz artÄ±k kavganÄ±n deÄŸil hizmetin, istikrarÄ±n yanÄ±nda olmak istiyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte AK Parti'ye katÄ±lma kararÄ± aldÄ±k. Ã‡eyrek asÄ±rdÄ±r TÃ¼rkiye'ye yÃ¶n veren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde biz de TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde yerimizi alÄ±yoruz." dedi.

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KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± BaÅŸdaÅŸ, yeni Ã¼yelere rozetlerini taktÄ±.

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