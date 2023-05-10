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İzmir'de motosikletli Çağan'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada

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#İzmir#Trafik#Kaza
İzmirde motosikletli Çağanın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 12:23

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde dün işçi taşıyan servis otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Çağan Hür'ün (23) öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktan yola çıkan motosikletin servis otobüsü ile çarpıştıktan sonra sürüklendiği anlar yer aldı.

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Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi İŞKUR binası önünde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden M.K. yönetimindeki 35 S 02244 plakalı işçi taşıyan servis otobüsü, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Çağan Hür idaresindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekibi yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri ise Hür'e müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Hür, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Hür'ün motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İşçi taşıyan servis otobüsünün sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hür'ün cenazesi dün ikindi namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaza ANI KAMERADA

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktan yola çıkan motosikletin servis otobüsü ile çarpışması yer aldı. Kayıtta, motosikletin çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi ve çıkan kıvılcımlar görülüyor. (DHA)

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#İzmir#Trafik#Kaza

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