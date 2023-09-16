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İzmir'de motosiklet devrildi: Genç yazar hayatını kaybetti, arkadaşı yaralı

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#Motosiklet#Tarık Yılmaz#Kaza
İzmirde motosiklet devrildi: Genç yazar hayatını kaybetti, arkadaşı yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 06:57

İzmir'de alkollü oldukları iddia edilen genç yazar Tarık Yılmaz (25) ile arkadaşı Oğuzhan Alin(28), motosiklet ile kaza yaptı. Kazada, Tarık Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Oğuzhan Alin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan kısa bir süre önce Oğuzhan Alin'in bir barda Tarık Yılmaz'ı kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. 

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 09 ACT 717 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Tarık Yılmaz ile Oğuzhan Alin, Bayraklı yönünden Konak istikametine giderken sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve henüz kimin kullandığı tespit edilemeyen motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan genç yazar Tarık Yılmaz ile spor antrenörü olduğu öğrenilen Oğuzhan Alin yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletten savrulduktan sonra demir bariyerlere çarpan Tarık Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Alin ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

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İzmirde motosiklet devrildi: Genç yazar hayatını kaybetti, arkadaşı yaralı



KAZA ÖNCESİNDE PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Oğuzhan Alin'in kaza öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova ilçesindeki bir barda, Oğuzhan Alin sosyal medyada paylaşmak için bir görüntü kayda aldığı sırada, Tarık Yılmaz'ın kendisini çekmesini istiyor. Alin, kamerayı Tarık Yılmaz'a çevirerek, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar iki kitabı var, ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü. 

İzmirde motosiklet devrildi: Genç yazar hayatını kaybetti, arkadaşı yaralı



Öte yandan, 'İnsan Bu Dünyaya Ait Mi' ile  'Düşünür Ya İnsan Sonuçta' isimli kitapların yazarı olduğu öğrenilen Tarık Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Motosiklet#Tarık Yılmaz#Kaza

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