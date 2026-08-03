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İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#İzmir#Bayraklı
İzmirde motosiklet bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 06:50

 İzmir'in Bayraklı ilçesinde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ali Özen (28) hayatını kaybetti, Mustafa Kemal Y. (32) ise ağır yaralandı.

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Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Özen, 34 GZB 784 plakalı motosiklet ile Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yolun solundaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özen ve yanında bulunan Mustafa Kemal Y. yola savruldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ali Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Mustafa Kemal Y.'nin tedavisi sürüyor. Motosiklet sürücüsü Özen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#İzmir#Bayraklı

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