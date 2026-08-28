×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de MMA şampiyonuna motosikletli saldırı: Hasan'ım' dedi, kurşundan kaçamadı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Mma#Hasan Başar
İzmirde MMA şampiyonuna motosikletli saldırı: Hasanım dedi, kurşundan kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 14:07

İzmir'in Gaziemir ilçesinde spor salonu işleten 2016 MMA Türkiye şampiyonu Hasan Başar (30), iş yerinin önünde otururken motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların “Doğan sen misin?” sorusuna “Ben Hasan'ım” yanıtını vermesine rağmen bacağından vurulan Başar hastaneye kaldırılırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, önceki gün Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası spor salonu işletmecisi Hasan Başar, iş yerinin önünde salon üyesi 13 yaşındaki bir çocukla oturduğu sırada, motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri Başar'a 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan Başar'ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı.

İzmirde MMA şampiyonuna motosikletli saldırı: Hasanım dedi, kurşundan kaçamadı

Yakınları tarafından otomobille Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Başar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Başar, taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İzmirde MMA şampiyonuna motosikletli saldırı: Hasanım dedi, kurşundan kaçamadı

"DÜKKANIMDA OTURUYORDUM, EVİME GİDECEKTİM"

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAvcılarda apartmanın çatısında yangın çıktıAvcılar'da apartmanın çatısında yangın çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Mma#Hasan Başar

BAKMADAN GEÇME!