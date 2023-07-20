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İzmir'de miras cinayeti! Dayılarına ateş açtı

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet
İzmirde miras cinayeti Dayılarına ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 12:41

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Bedri Münir K. (35), miras tartışmasında kendisine tokat atıldığı iddiasıyla tabancayla ateş açtığı dayılarından Basri Korucu'yu (52) öldürdü, Cihan Korucu'yu (49) yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Münir K., iddiaya göre, tartıştığı dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu'ya yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan Korucu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aile arasında miras nedeniyle çıkan tartışmada, yorum yapması üzerine dayılarından birinin 'Sen karışma' diyerek tokat atması sonrası Bedri Münir K.'nin evden tabanca alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet