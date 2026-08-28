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İzmir'de midibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#İzmir#Menderes#Trafik Kazası
İzmirde midibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 14:49

İzmir'in Menderes ilçesinde, midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 41 yaşındaki Selçuk Kahraman ile 50 yaşındaki Dilek Bal hayatını kaybetti, 43 yaşındaki Davut Akiş yaralandı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Akiş'in kullandığı 45 AKA 793 plakalı midibüsle, Selçuk Kahraman yönetimindeki 35 BOP 277 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Selçuk Kahraman ile yanındaki Dilek Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmirde midibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kahraman ve Bal’ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücü Akiş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İzmir#Menderes#Trafik Kazası

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