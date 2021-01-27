İzmir'de metruk binada korkutan yangın!

Evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan yangın korkuttu



Yangın, saat 22.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi 1260 sokakta bulanan bir metruk evde çıktı. Evsizlerin barınmak için kullandığı metruk binada yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, ambulans ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İddiaya göre yangının evsiz olduğu öğrenilen bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



Çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra evsiz ve alkollü olduğu belirtilen bir kişi, metruk binaya girmeye çalıştı. Vatandaşların şikayeti üzerine çevrede önlem alan polis ekipleri, metruk binaya girmeye çalışan evsiz vatandaşı engelledi. Ardından vatandaşın barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.



KISA SÜREDE İKİNCİ YANGIN



Bu arada yangını itfaiye ekipleri bildiren mahalle sakini Nezahat Irakyol, "Koku geldi, yanık kokusu gibi geçen gün yine olmuştu. Bu ikinci, geçen sefer çıkan yangında itfaiye eri yaralanmıştı. Genelde kimsesiz insanlar geliyor ve burada kalıyor." dedi.