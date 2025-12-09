İzmir'de metro arızası: Vatandaşlar tahliye edildi, seferler durduruldu

Haberin Devamı

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda arıza yaptı. Metrodaki vatandaşlar tahliye edilirken, seferler durduruldu. Rayda da hasar olduğu görüldü. İzmir Metro A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. Bornova İstasyonu arızanın giderilmesi için kapatıldı. Yolcular ise otobüs duraklarına yönlendirildi.

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi.