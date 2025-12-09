×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de metro arızası: Vatandaşlar tahliye edildi, seferler durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir# Bornova#Metro
İzmirde metro arızası: Vatandaşlar tahliye edildi, seferler durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 14:01

İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda metro arıza yaptı. Metrodakiler tahliye edilirken, seferler durduruldu, arızanın giderilmesi için istasyon kapatıldı.

Haberin Devamı

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda arıza yaptı. Metrodaki vatandaşlar tahliye edilirken, seferler durduruldu. Rayda da hasar olduğu görüldü. İzmir Metro A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. Bornova İstasyonu arızanın giderilmesi için kapatıldı. Yolcular ise otobüs duraklarına yönlendirildi.

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi.

Gözden KaçmasınKKTCyi şiddetli yağış vurdu Yeni taşkın uyarısıKKTC'yi şiddetli yağış vurdu! Yeni taşkın uyarısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir# Bornova#Metro

BAKMADAN GEÇME!