×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Masaj Salonu#Fuhuş
İzmirde masaj salonuna fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 13:35

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda, kadınların tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatılırken masaj salonu ve şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde çalışan 15 kadını fuhşa zorladığı suçlamasıyla şebeke lideri C.E. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Masaj Salonu#Fuhuş

BAKMADAN GEÇME!