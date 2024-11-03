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İzmir'de markette polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama

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#İzmir#Cinayet#Polis
İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 14:10

İzmir'in Çiğli ilçesinde, alkollü içki satışı yapılan markette iki grup arasında çıkan tartışmada, izinli polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

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Olay, 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsini ardından gönderildiği memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

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KAÇTIKLARI OTOMOBİLLERİ OTO GALERİYE BIRAKTILAR

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü.

İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama

'OCAĞIMI YIKTILAR, OCAKLARI YIKILSIN'

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Cenazesi baba ocağı Erzurum'a getirilen Temel için ikindi vakti Narmanlı Camisi'nde namaz kılındı.

İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama
Eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken ve güçlükle ayakta durabilen Sibel Temel, "Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yapanların yanına kalmasın. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın" dedi. Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'na defnedildi.
İzmirde markette polis memuru Mehmet Sıddık Temelin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 tutuklama

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#İzmir#Cinayet#Polis

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