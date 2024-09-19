×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de markette 'omuz atma' cinayetinde tahliye edilen kişi yeniden tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Market#Kavga
İzmirde markette omuz atma cinayetinde tahliye edilen kişi yeniden tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:32

İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Sercan B., tutuklandı.

Haberin Devamı

Polis ekiplerince dün yakalanan Sercan B, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

Haberin Devamı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sercan B, dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Market#Kavga

BAKMADAN GEÇME!