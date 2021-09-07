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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 07.09.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

İzmir'de makilik yangını! Kısmen kontrol altına alındı

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İzmir'de makilik yangını! Kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

İzmirde makilik yangını Kısmen kontrol altına alındı

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