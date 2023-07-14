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En sıcak günde makilik alanlarda yangın

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#İzmir#Yangın#Maki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 15:12

Tarihteki en sıcak yaz günlerinden birini yaşarken yurdun farklı bölgelerinde orman ve makilik alan yangını haberleri de gelmeye devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Milas ve Köyceğiz ilçelerinde de makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Urla Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler. yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. 

MİLAS'TA YANGIN

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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yangın, Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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En sıcak günde makilik alanlarda yangın

En sıcak günde makilik alanlarda yangın

En sıcak günde makilik alanlarda yangın

 

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#İzmir#Yangın#Maki

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