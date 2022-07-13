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İzmir'de makilik alanda yangın

#Yangın#Çeşme#İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın nedeniyle Uzunkuyu mevkii trafiğe kapatılırken, yangının bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkisine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 15 arazöz ile karadan bölgede alevlere müdahale sürerken, İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirilmeye başlandı.

İzmirde makilik alanda yangın

KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIM İDDİASI

Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

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İzmirde makilik alanda yangın

TUNÇ SOYER'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

İzmirde makilik alanda yangın

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#Yangın#Çeşme#İzmir

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