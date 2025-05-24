İzmir’de makilik alanda korkutan yangın, havadan ve karadan müdahale sürüyor

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İzmir’in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçrarken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

TARLADA BAŞLADI, MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.