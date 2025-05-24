×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de makilik alanda korkutan yangın, havadan ve karadan müdahale sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İzmir'de Yangın#Tarım Arazisi Yangını#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 16:22

İzmir’in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 

Haberin Devamı

İzmir’in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçrarken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

TARLADA BAŞLADI, MAKİLİK ALANA SIÇRADI 

Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı.

İzmir’de makilik alanda korkutan yangın, havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir'de Yangın#Tarım Arazisi Yangını#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!