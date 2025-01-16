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İzmir'de maaşları eksik yatan belediye çalışanları eylem yaptı

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#İzmir#Konak#Belediye
İzmirde maaşları eksik yatan belediye çalışanları eylem yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 12:29

İzmir'de maaşlarının eksik yattığını belirten Konak Belediyesi çalışanları, "uyarı eylemi" gerçekleştirdi.

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Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi çalışanlar slogan attı.

Grup adında basın açıklaması yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, belediyenin aralık ayında çalışanlara maaşlarının sadece 15 bin liralık kısmını yatırdığını söyledi.

Belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet eden Aras, "Biz Konak Belediyesi için hizmet üreten, evine ekmek götürmek için alın terini döküp maaşını zamanında ve tam olarak almak için çaba veren işçileriz. Ödeme dengemiz bozulduğunda, kira ödeyemez hale geldiğimizde belediye yönetiminden başka hakkımızı talep edeceğimiz yoktur." dedi.

Aras, ücretlerin aksatılmadan ödenmesinin çalışanlar için çok önemli olduğunu vurgulayarak sorunun çözülmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

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#İzmir#Konak#Belediye

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