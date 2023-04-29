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İzmir'de lüks sitede çıkan yangında kundaklama ihtimali

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#Narlıdere#İzmir#UMKE
İzmirde lüks sitede çıkan yangında kundaklama ihtimali
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 19:07

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan; ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürdürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün yangında kundaklama ihtimaline karşı sitede çalışma başlattı.

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Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

BAKAN KASAPOĞLU YANGINLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

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6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI

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Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, dün saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

İzmirde lüks sitede çıkan yangında kundaklama ihtimali

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR 

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün sitede yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışma yaptı. Ekipler, tüm daireleri tek tek kontrol etti. İnceleme çalışmalarının yarın da süreceği öğrenildi. 

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#Narlıdere#İzmir#UMKE

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