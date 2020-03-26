İzmir'de lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 9'u çocuk 24 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.