İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi

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Olay, geçen cuma günü saat 14.25 sıralarında, Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibi kadına uzatıp altınla doldurmasını isteyen silahlı soyguncu, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması sonucu panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.