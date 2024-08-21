İzmir'de Kuyu-19 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: Suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-19” operasyonu düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2024
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu… pic.twitter.com/wezw1SuXRZ