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İzmir'de Kuyu-19 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: Suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

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#Kuyu-19 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
İzmirde Kuyu-19 Operasyonu... Bakan Yerlikaya: Suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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#Kuyu-19 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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