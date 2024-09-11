İzmir'de şiddetli yağış! Yol çöktü, bazı araçlar suda mahsur kaldı

Haberin Devamı

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

YOL ÇÖKTÜ

Menderes ilçesinde yol çöktü, bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.

Menderes ilçesinde Maydonoz Koyu’nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Haberin Devamı

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.