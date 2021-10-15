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İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar! Kordon'da deniz taştı

#İzmir#Sağanak Yağış#Rüzgar

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, su baskını ve deniz taşkınlarına neden oldu.

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Kent genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle Çeşme'de Alaçatı Mahallesi'nde bazı yollarda su birikintisi oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çeşme İzmir Otoyolu'nda şiddetli yağışın ve görüş mesafesinin azalmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmirde kuvvetli sağanak ve rüzgar Kordonda deniz taştı

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

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KORDON'DA DENİZ TAŞKINI OLUŞTU

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda fırtınanın etkisiyle ağaçların dalları kırıldı, Kordon'da deniz taşkını oluştu.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre son 24 saatte Urla Uzunkuyu Mahallesi 150,9 kilogram, Urla'ya 56,2 kilogram, Çeşme'ye 49,9 kilogram, Karşıyaka 29,3 kilogram yağış aldı.

İzmirde kuvvetli sağanak ve rüzgar Kordonda deniz taştı

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