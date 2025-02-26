İzmir’de kuraklık alarmı

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İzmir’in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yeraltı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 30’luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönem yüzde 32.14 olan su seviyesi, yüzde 15.44’e düştü. Balçova Barajı’nın geçen yıl yüzde 69.97 olan su seviyesi yüzde 36.81’e, Ürkmez Barajı’nın yüzde 41.78 olan doluluk oranı bu sene yüzde 27.28’e, Güzelhisar Barajı’nın geçen yıl 88.67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 69.93’e geriledi. Gördes Barajı’nda geçen yıl yüzde 11.93 olan su seviyesi, bu sene yüzde 6.10’a indi. Son olarak Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda geçen yıl yüzde 44.94 olan doluluk yüzde 20.76’ya düştü.

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‘YÜZDE 7’LERE DÜŞECEK’

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yağışların az olduğunu ve barajların gelecek aylarda dolmasının mümkün olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Hiç sanmıyorum ama Tahtalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 17’i geçmesi mucize olur. Çok fazla yağış olmazsa 2008’deki gibi yüzde 2’lere kadar doluluk düşecektir. Baraj kuruyacaktır. Barajdaki su doluluk oranının bu yaz, yüzde 7’lerde kalacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra rekor yağış da olsa doluluk yüzde 20 olur. Daha fazla su olmaz. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız. Bizi, bu yaz ciddi bir kuraklık bekliyor. Bu da doğanın bize son uyarısıdır”

Prof. Dr. Yaşar, İzmir’in Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan ili olduğunu da kaydetti.