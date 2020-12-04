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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

İzmir'de kundaklanan otomobil, kullanılmaz hale geldi

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İzmir'de kundaklanan otomobil, kullanılmaz hale geldi
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verilen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde park halindeki Savaş Demircan'a ait 06 DY 2344 plakalı otomobil, saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre; bir binanın girişinde alkol aldıktan sonra kumaş parçasını tutuşturup, bununla otomobilin lastik kısmını yakan şüpheli, kaçtı. Kısa sürede alev alan otomobili görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otomobilde ise maddi zarar oluştu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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