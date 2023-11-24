×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de kundaklama iddiası! İş yeri yandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kundaklama#Yangın
İzmirde kundaklama iddiası İş yeri yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 10:02

İzmir'de kundaklandığı öne sürülen iş yerinde çıkan yangında apartmanın üst katları ve yan tarafındaki kasap dükkanında zarar oluştu.

Haberin Devamı

Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki cep telefonu mağazasında, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, motosikletli 2 şüpheli iş yerinin camını kırdıktan sonra kundaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, iş yerinin yanı sıra yanındaki kasap dükkanı ve üst kattaki dairelerde de zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kundaklama#Yangın

BAKMADAN GEÇME!