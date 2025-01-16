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İzmir'de kumpirden ölüm! Korkunç gerçek ortaya çıktı... İş yeri sahibi tutuklandı

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#İzmir#Kumpir#Salmonella
İzmirde kumpirden ölüm Korkunç gerçek ortaya çıktı... İş yeri sahibi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:26

İzmir'in Buca ilçesinde, kızı ve torunu ile yediği kumpirden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen 60 yaşındaki Servet Polat’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı. İşletmede yapılan incelemelerde salmonella virüsüne rastlandı.

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Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Servet Polat'ın 30 Aralık günü saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklandı.

İzmirde kumpirden ölüm Korkunç gerçek ortaya çıktı... İş yeri sahibi tutuklandı

Öte yandan, N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları da öğrenildi.

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SALMONELLA VİRÜSÜ BULUNDU

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

İzmirde kumpirden ölüm Korkunç gerçek ortaya çıktı... İş yeri sahibi tutuklandı

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#İzmir#Kumpir#Salmonella

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