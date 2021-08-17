MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 'kumar' operasyonu! 30 kişiye ceza yağdı
GeriGündem İzmir'de 'kumar' operasyonu! 30 kişiye ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 17.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

İzmir'de 'kumar' operasyonu! 30 kişiye ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 'kumar' operasyonu! 30 kişiye ceza yağdı

İzmir'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynandığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, 30 kişiye 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Çamönü Mahallesi'nde tombalayla kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 30 kişi, tombalayla kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira; ayrıca 8 kişiye de 'maske takmamak'tan 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İş yeri sahibi A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

İzmirde kumar operasyonu 30 kişiye ceza yağdı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi