İzmir'de 'kumar' operasyonu! 30 kişiye ceza yağdı

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Çamönü Mahallesi'nde tombalayla kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 30 kişi, tombalayla kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira; ayrıca 8 kişiye de 'maske takmamak'tan 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İş yeri sahibi A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

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