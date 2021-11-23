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İzmir'de küfür kavgası! Ölü ve yaralılar var

#İzmir#Küfür#KAVGA
İzmirde küfür kavgası Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, dönerci dükkanında işletmeciler ile müşteriler arasında küfürleşme sebebiyle başlayan tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habib Ay (21) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İş yeri sahibi 2 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokakta meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında iddiaya göre küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Habip Ayın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgada hafif yaralanan işletme sahipleri A.S. ile V.S.S. hastanedeki tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri kavganın meydana geldi sokak üzerinde çalışma yaptı. Soruşturma sürüyor. 

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#İzmir#Küfür#KAVGA

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