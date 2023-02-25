Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın! Acı haber: 2 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Yangın
İzmirde kozmetik mağazasının deposunda yangın Acı haber: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 16:42

İzmir'in Konak ilçesindeki bir kozmetik mağazasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürülürken, çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40) ile Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haberin Devamı

İzmir'in Konak ilçesinde Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 Sokak'taki bir kozmetik mağazasının deposundan bugün saat 11.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm dep

oyu sardı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 ÇALIŞANIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yangında itfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürülürken, çalışanlardan önce Mustafa Yaşar Gümüş (40) ardından da Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Gümüş ve Bürücüler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan ifadelerine başvurulan iş yeri çalışanları, bir anda parlama gördüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Niğdede 5.3 büyüklüğünde depremNiğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Öztürk: Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey Prof. Dr. Öztürk: Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey!Haberi görüntüle
İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın
daha fazla video içinİzmir'de kozmetik mağazasının deposunda yangın
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem