İzmir'de koronavirüs denetimleri

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'de 1 Aralık'tan beri yapılan koronavirüs denetimlerinde 21 adli, 9026 idari işlem yaptı. Ekipler, maske takmayanlar, sosyal mesafeye uymayanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar, genelgelere aykırı faaliyet gösteren işletmeler gibi çeşitli kollarda yaptıkları denetimlerde toplam 27 milyon 686 bin 818 TL para cezası kesti. Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin devam edeceği vurgulandı.