İzmir’de koronavirüs denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki kafeterya ve restoranlardaki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Karşıyaka’da gerçekleştirilen denetimlere İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Ekiplerle birlikte gezen Özen, alınan tedbirler hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı. Özen, işletme yetkililerine maske, sosyal mesafe, hijyen ve müşterilerin uyması gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Özen, bugüne kadar İzmir’deki yaklaşık 45 bin işletmede 65 binden fazla denetim gerçekleştirildiğini belirterek, Tüm işletmelerimizin bu kurallara uyduğunu görmekten mutlu oluyoruz. İşletmelerin dikkat etmesi gereken hususların yanında tüketicilerin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Biz bu virüsle sağlıklı bir şekilde mücadelemizi ancak her kesimin üzerine düşen sorumluluğu maksimum seviyede yerine getirmesiyle sürdürebiliriz" dedi. İkinci dalganın geldiğini belirten Özen, "Bu ikinci dalgayı da hafif bir seyirle atlatmak istiyorsak belirlenen kurallara dikkat etmemiz gerekir. Girdiğimiz işletmelerin girişinde el dezenfektanı var, masalar arası sosyal mesafe ayarlanmış, çalışanların tümü maskeli. Her masada kolonyaları görüyoruz. Vatandaşlarımızın da içerisi çok kalabalık olduğu zaman işletmeye girmemelerini istiyoruz. Tüm bu hususlara dikkat edildiği zaman bu süreci en az sıyrıkla atlatmış olacağız" diye konuştu.