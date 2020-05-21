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DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 00:29,Son Güncelleme:

İzmir'de korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü 

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İzmir'de korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü 
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 9 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, üst kata da sıçradı. Tedbir amaçlı boşaltılan apartmanda yangının, prize takılan telefonda meydana gelen elektrik aksamından çıktığı öne sürüldü.

Yangın, 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 46/27 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, üst kattaki daireye sıçradı. Apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir yaralanma durumu olmasına karşın sağlık ekipleri bölgede hazırda bekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki dairedeki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki dairede de zarar meydana geldi.

Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının 3'üncü kattaki dairede prize takılan telefon nedeniyle meydana gelen elektrik aksamından kaynaklandığı ileri sürüldü.

İzmirde korkutan yangın Vatandaşlar sokağa döküldü


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