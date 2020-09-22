İzmir'de korkutan yangın! Kan donduran detay ortaya çıktı

Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesinde zeytinlik ve çamlık alanda çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, yayılan dumanlar ilçeyi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. KONTROL ALTINA ALINDI



İzmir’in Dikili ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesinin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere Ayvalık, Bergama, Altınova gibi yakın ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.



AİLESİNE KIZDI, SAZLIKLARI TUTUŞTURDU



Bu arada yaklaşık 2.5 hektar alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, "Yakarım bu Dikiliyi" diye bağırdığı duyuldu. Kısa süre sonra da çevre yolunun yakınında bulunan otluk alanda yangının başladığı ifade edildi. Yangını çıkarttığı ileri sürülen M.C., Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

